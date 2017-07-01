Рейтинг@Mail.ru

Поддубский: «„СКА-Хабаровск“ одержал победу, в том числе над собой»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: тренеры, СКА-Хабаровск, Тэджон Ситизен , Поддубский Алексей
Сегодня, 06:43 | Источник: ФК "СКА-Хабаровск" | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с южнокорейским клубом «Тэджон Ситизен» (2:1):

«Волновался ли перед матчем? Я – нет, и команда тоже. Проблемой было настроить парней на саму игру, а не размер стадиона. Мы были слишком утомлены перелётами и сменой часовых поясов. Играть пришлось в духоте, и первый тайм мы провели слабо. Просто не успевали за соперниками. Они были более свежими, а мы временами боролись сами с собой, с утомлением, которое мешало. Пропустили в итоге гол, просто не успев за соперниками. Хорошо, что сумели собраться и вторую половину игры провели как умеем. За это я команде благодарен – показали характер, одержав победу, в том числе над собой. Это важно».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
07:55 Гамула: «Кокорин – классный футболист, но Полоз тоже очень хорош» 24
06:33 Гамула: «Думаю, между „Рубином“ и „Зенитом“ Бердыев всё равно бы выбрал Казань» 18
29 июня 2017
07:36 Поддубский: «Будем вести поиск игроков, „СКА-Хабаровск“ необходимо стать сильнее» 1
28 июня 2017
14:52 Слухи «Зенит» заплатил Луческу 2.5 млн евро за досрочное расторжение контракта 107
00:22 Рахимов: «Не удивился, когда „Халл Сити“ назначил Слуцкого» 5
27 июня 2017
06:53 Григорян: «В перерыве матча в Астрахани нахлобучил судью в прямом и переносном смысле» 28
05:44 Кирьяков: «Покинул „Арсенал“, потому что хочу добиваться большего» 14
26 июня 2017
00:30 Газзаев: «Какой средний возраст у нашей „молодой“ сборной?» 38
23 июня 2017
10:51 Григорян намерен внедрить боксерские тренировки в «Анжи» 71
Станислав Горин
В стиле Григоряна. Черчесов – «вандерфульный»?
Кубок Конфедераций должен ответить на вопрос, правильный ли у сборной России тренер для чемпионата мира? «Соккер.ру» приглашает читателей к дискуссии.
Комментариев: 69
все материалы по этой теме
Турниры