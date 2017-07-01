Поддубский: «„СКА-Хабаровск“ одержал победу, в том числе над собой»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с южнокорейским клубом «Тэджон Ситизен» (2:1):

«Волновался ли перед матчем? Я – нет, и команда тоже. Проблемой было настроить парней на саму игру, а не размер стадиона. Мы были слишком утомлены перелётами и сменой часовых поясов. Играть пришлось в духоте, и первый тайм мы провели слабо. Просто не успевали за соперниками. Они были более свежими, а мы временами боролись сами с собой, с утомлением, которое мешало. Пропустили в итоге гол, просто не успев за соперниками. Хорошо, что сумели собраться и вторую половину игры провели как умеем. За это я команде благодарен – показали характер, одержав победу, в том числе над собой. Это важно».