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Экс-защитник ЦСКА Николаеш перешел в «Виторию»
Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2017/2018, Заграница: трансферы, Лейрия, Витория Гимараеш, Николаеш Анатолие
Сегодня, 09:56 | Источник: Твиттер ФК "Лейрия" | Редакция: Роман Мельник
Защитник «Лейрии» Анатолие Николаеш стал игроком «Витории» из Гимараеша. Подробности трансфера не сообщаются.
21-летний игрок с 2012 по 2015 год выступал за молодежный состав московского ЦСКА, а в начале прошлого года перешел в «Лейрию».
Николаеш также выступал за молодежные сборные России. В 2013 году он стал чемпионом Европы в составе юношеской сборной России (U-17).
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— União de Leiria (@udleiria) 30 июня 2017 г.
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