Экс-защитник ЦСКА Николаеш перешел в «Виторию»

Защитник «Лейрии» Анатолие Николаеш стал игроком «Витории» из Гимараеша. Подробности трансфера не сообщаются.

21-летний игрок с 2012 по 2015 год выступал за молодежный состав московского ЦСКА, а в начале прошлого года перешел в «Лейрию».

Николаеш также выступал за молодежные сборные России. В 2013 году он стал чемпионом Европы в составе юношеской сборной России (U-17).