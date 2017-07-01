ПСЖ и «Бордо» согласовали трансфер Сабали

Защитник ПСЖ Юссуф Сабали продолжит свою карьеру в «Бордо». Как сообщает официальный сайт «жирондинцев», стороны достигли принципиальной договорённости о трансфере 24-летнего игрока.

Французский хавбек выступал за «Бордо» в минувшем сезоне на правах аренды. Сабали сыграл в 30 матчах чемпионата Франции, отдав 4 голевые передачи и заработав 3 жёлтых карточки.

Ранее появилась информация о том, что в ПСЖ перейдёт защитник «Реала» Пепе.