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ПСЖ и «Бордо» согласовали трансфер Сабали
Сегодня, 07:57 | Источник: ФК "Бордо" | Редакция: Павел Молочный
Защитник ПСЖ Юссуф Сабали продолжит свою карьеру в «Бордо». Как сообщает официальный сайт «жирондинцев», стороны достигли принципиальной договорённости о трансфере 24-летнего игрока.
Французский хавбек выступал за «Бордо» в минувшем сезоне на правах аренды. Сабали сыграл в 30 матчах чемпионата Франции, отдав 4 голевые передачи и заработав 3 жёлтых карточки.
Ранее появилась информация о том, что в ПСЖ перейдёт защитник «Реала» Пепе.
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