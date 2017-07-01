30
«Ювентус» продал форварда Дониса в «Штутгарт»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферы, Штутгарт, Ювентус, Ницца, Донис Анастасиос
Сегодня, 12:34 | Источник: ФК "Штутгарт" | Редакция: Роман Мельник
Греческий форвард «Ювентуса» Анастасиос Донис перешел в «Штутгарт». 20-летний футболист останется в немецком клубе на 4 года. По неофициальным данным, стоимость трансфера составила 4 млн евро.
Минувший сезон игрок провел в «Ницце» на правах аренды, в 22 матчах забив 5 мячей и отдав 2 голевые передачи.
Ранее к составу «Штутгарта» присоединился хавбек «Андерлехта» Орель Мангала.
Anastasios #Donis unterschreibt beim #VfB einen Vertag bis zum 30. Juni 2021. Herzlich willkommen!
---
Zur Meldung: https://t.co/YXjFNDA4kw pic.twitter.com/6OTPpJYw1F
— VfB Stuttgart (@VfB) 1 июля 2017 г.
Другие материалы по теме:
12:44 Официально Фото Состав «Лацио» пополнился хавбеком Марушичем 0
09:56 Официально Фото Экс-защитник ЦСКА Николаеш перешел в «Виторию» 3
07:57 Официально ПСЖ и «Бордо» согласовали трансфер Сабали 0
06:58 Официально 19-летний форвард «Арсенала» стал игроком «Бенфики» 4
05:40 Официально Фото «Хаддерсфилд» выкупил Аарона Муя у «Ман Сити», обновив трансферный рекорд клуба 4
04:26 Официально Лаймер перешёл из «Зальцбурга» в «РБ Лейпциг» 1
03:21 Официально Экс-игрок «Динамо» Драгун будет выступать за БАТЭ 3
00:08 Официально Фото «Сампдория» и «Кальяри» обменялись игроками 1
Вчера
20:45 Официально Голкипер «Вердера» Видвальд переходит в «Лидс» 2
20:16 Официально «Бетис» и «Барселона» согласовали трансфер Тельо 8
60
Или войдите через