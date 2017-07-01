«Ювентус» продал форварда Дониса в «Штутгарт»

Греческий форвард «Ювентуса» Анастасиос Донис перешел в «Штутгарт». 20-летний футболист останется в немецком клубе на 4 года. По неофициальным данным, стоимость трансфера составила 4 млн евро.

Минувший сезон игрок провел в «Ницце» на правах аренды, в 22 матчах забив 5 мячей и отдав 2 голевые передачи.

Ранее к составу «Штутгарта» присоединился хавбек «Андерлехта» Орель Мангала.