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Сарсания: «На данный момент Лодыгин – первый вратарь в „Зените“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Сарсания Константин , Лодыгин Юрий, Манолас Константинос
Сегодня, 16:42 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания назвал Юрия Лодыгина, который, по слухам, намерен остаться в клубе, первым номером питерской команды:
«Лодыгин близок к уходу? Нет, такой информации нет, я не могу подтвердить. На данный момент Лодыгин – вратарь номер один в „Зените“. Лунёв и Кержаков ещё не приступали к занятиям в общей группе, потому Лодыгин – основной вратарь сейчас.
Правда ли, что отказались от кандидатуры Маноласа? Ну, здесь, как говорится, ноу комментс. Ничего не могу сказать».
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Четко дает понять, что как только Лунев и Кержаков начнут тренироваться в общей группе то тогда все встанет на места.
Вот хитрован, и не наврал же! Правду матку рубит.
Нравится мне Сарсания, давно за ним слежу. Просто душка.
С одного конца он первый, а с другого конца он последний ))))