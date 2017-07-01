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Гендиректор ВЦИОМ: «Акинфеев совершил ошибку в главном матче, но это лицо сборной»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Акинфеев Игорь
Сегодня, 03:51 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный

Гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов поделился мнением об итогах опроса относительно выступления сборной России на Кубке Конфедераций. По мнению россиян, лучшим игроком национальной команды страны на турнире был вратарь Игорь Акинфеев.

«Количество человек, интересующихся событиями, связанными с футболом, уменьшается. Это странно и жалко. Треть россиян сказали, что ждут финал. Португальцы на втором месте по симпатиям после россиян у наших граждан.

Акинфеев совершил ошибку в самом главном матче, но это лицо сборной России. Мы опросили 1200 человек - это граждане старше 18 лет. О чём говорят итоги опроса? Благодаря Кубку Конфедераций и ЧМ мы повысим внимание к футбольной сфере. К сожалению, в последнее время внимание к нему снижается», — отметил Абрамов.

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