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Терри решил продолжить карьеру в «Астон Вилле»

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Астон Вилла, Терри Джон
Сегодня, 00:49 | Источник: Talksport.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Бывший капитан «Челси» Джон Терри принял предложение «Астон Виллы», утверждают в Англии.

По слухам, 36-летний защитник уже сообщил боссам «Бирмингема» и других клубов, заинтересованных в подписании футболиста, что он принял решение продолжить карьеру на «Вилла Парк».

Ожидается, что Терри заключит со «львами» однолетний контракт и постарается помочь клубу выйти в Премьер-Лигу.

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