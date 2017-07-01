Терри решил продолжить карьеру в «Астон Вилле»

Бывший капитан «Челси» Джон Терри принял предложение «Астон Виллы», утверждают в Англии.

По слухам, 36-летний защитник уже сообщил боссам «Бирмингема» и других клубов, заинтересованных в подписании футболиста, что он принял решение продолжить карьеру на «Вилла Парк».

Ожидается, что Терри заключит со «львами» однолетний контракт и постарается помочь клубу выйти в Премьер-Лигу.