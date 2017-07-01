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Терри решил продолжить карьеру в «Астон Вилле»
Сегодня, 00:49 | Источник: Talksport.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Бывший капитан «Челси» Джон Терри принял предложение «Астон Виллы», утверждают в Англии.
По слухам, 36-летний защитник уже сообщил боссам «Бирмингема» и других клубов, заинтересованных в подписании футболиста, что он принял решение продолжить карьеру на «Вилла Парк».
Ожидается, что Терри заключит со «львами» однолетний контракт и постарается помочь клубу выйти в Премьер-Лигу.
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