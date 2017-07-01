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Источник: «„Челси“ подписал Рюдигера»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Рома, Челси, Рюдигер Антонио
Сегодня, 10:30 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
Сразу несколько итальянских источников твердят о сделке «Ромы» и «Челси» по защитнику «джаллоросси» Антонио Рюдигеру. Вчера представители игрока прибыли в Лондон на переговоры, а уже сегодня появилась информация о том, что стороны уладили все детали трансфера.
Ориентировочная стоимость сделки — 33 млн евро плюс 5 млн евро бонусами. Игрок подпишет пятилетний контракт с лондонским клубом и будет получать по 4 млн фунтов в год.
Футболист сможет пройти медосмотр только на следующей неделе, так как второго июля проведет в составе сборной Германии финальный матч Кубка Конфедераций.
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Ну канешна слухи это)))