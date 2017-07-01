Источник: «„Челси“ подписал Рюдигера»

Сразу несколько итальянских источников твердят о сделке «Ромы» и «Челси» по защитнику «джаллоросси» Антонио Рюдигеру. Вчера представители игрока прибыли в Лондон на переговоры, а уже сегодня появилась информация о том, что стороны уладили все детали трансфера.

Ориентировочная стоимость сделки — 33 млн евро плюс 5 млн евро бонусами. Игрок подпишет пятилетний контракт с лондонским клубом и будет получать по 4 млн фунтов в год.

Футболист сможет пройти медосмотр только на следующей неделе, так как второго июля проведет в составе сборной Германии финальный матч Кубка Конфедераций.