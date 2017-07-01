«Милан» выставил Сусо на трансфер по цене в 30 млн евро

«Милан» выставил 23-летнего форварда Сусо на трансфер, сообщают в Италии. Клуб не горит желанием сохранить испанца в составе, но и отпускать не торопится, пока желающие не согласятся на ценник в 30 млн евро. Напомним, что в свое время игрок переехал в Милан из «Ливерпуля» всего за 1,3 млн евро.

Футболист ранее рассказал о том, что у него есть три предложения из АПЛ, но сам он хотел бы и дальше выступать за «россонери».