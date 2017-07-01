«Вест Хэм» ведет с «Кельном» переговоры о трансфере Модесте

Нападающий «Кельна» Энтони Модесте вскоре может переехать на Туманный Альбион. «Вест Хэм» выступил инициатором переговоров.

Отмечается, что лондонский клуб намеревался подписать форварда еще прошлым летом за 6 млн фунтов, но упустил возможность. Теперь «козлы» желают получить 30 млн евро.

Ранее Модесте должен был перейти в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», но в последний момент сделка сорвалась.

В минувшем сезоне 29-летний француз забил 25 голов и 32 матчах Бундеслиги, став третьим бомбардиром чемпионата.