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«Вест Хэм» ведет с «Кельном» переговоры о трансфере Модесте

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Кельн, Вест Хэм, Модесте Энтони
Сегодня, 08:29 | Источник: Skysports.com | Редакция: Роман Мельник

Нападающий «Кельна» Энтони Модесте вскоре может переехать на Туманный Альбион. «Вест Хэм» выступил инициатором переговоров.

Отмечается, что лондонский клуб намеревался подписать форварда еще прошлым летом за 6 млн фунтов, но упустил возможность. Теперь «козлы» желают получить 30 млн евро.

Ранее Модесте должен был перейти в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», но в последний момент сделка сорвалась.

В минувшем сезоне 29-летний француз забил 25 голов и 32 матчах Бундеслиги, став третьим бомбардиром чемпионата.

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