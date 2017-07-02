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Паредес: «Манчини стал ключевым фактором моего перехода в „Зенит“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: легионеры, Зенит, Паредес Леандро, Манчини Роберто
Сегодня, 09:21 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь

Новичок «Зенита» Леандро Паредес, который уже прибыл в расположение своей новой команды, ответил на вопросы журналистов:

«Я сразу лично встретил главного тренера. Мне он очень понравился. Я рад, что выбор Манчини пал на меня, и теперь я играю за „Зенит“.

Что стало ключевым фактором перехода? Пожалуй, личность главного тренера сыграла важнейшую роль. Я поговорил с ним до того, как сюда приехать. Наш разговор стал решающим в этом трансфере.

Как отнеслись ваши родные и близкие к возможности переехать в Россию? Для меня важна семья — это все для меня. Буду постоянно поддерживать с ними связь и держать в курсе того, что со мной происходит.

Созванивался ли со Спаллетти и Гараем? К сожалению, ни с кем не удалось поговорить. Искал информацию о „Зените“ в интернете и узнал многое об этом клубе.

Хочу поприветствовать всех болельщиков! Я сделаю все для того, чтобы „Зенит“ побеждал и радовал вас».

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