Паредес: «Манчини стал ключевым фактором моего перехода в „Зенит“»
Новичок «Зенита» Леандро Паредес, который уже прибыл в расположение своей новой команды, ответил на вопросы журналистов:
«Я сразу лично встретил главного тренера. Мне он очень понравился. Я рад, что выбор Манчини пал на меня, и теперь я играю за „Зенит“.
Что стало ключевым фактором перехода? Пожалуй, личность главного тренера сыграла важнейшую роль. Я поговорил с ним до того, как сюда приехать. Наш разговор стал решающим в этом трансфере.
Как отнеслись ваши родные и близкие к возможности переехать в Россию? Для меня важна семья — это все для меня. Буду постоянно поддерживать с ними связь и держать в курсе того, что со мной происходит.
Созванивался ли со Спаллетти и Гараем? К сожалению, ни с кем не удалось поговорить. Искал информацию о „Зените“ в интернете и узнал многое об этом клубе.
Хочу поприветствовать всех болельщиков! Я сделаю все для того, чтобы „Зенит“ побеждал и радовал вас».
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Попал ты в проект!
С молло сразу дружись и дзюбой,они расскажут,что и как.
А через пару лет или даже на следующий ждем тебя в Китае!!
Попал ты в проект!
С молло сразу дружись и дзюбой,они расскажут,что и как.
А через пару лет или даже на следующий ждем тебя в Китае!!
аххаха
газпром мечты сбываются,зп видать около 10 млн!
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))) ..... Это к тому спору об известности и популярности Зенита в Европе!!!
"Созванивался ли со Спаллетти и Гараем? К сожалению, ни с кем не удалось поговорить"
Они специально мобилки свои отключили, чтоб не пришлось обманывать молодого парня - грешно же!!!
Доброе утро !!!!! всем отписавшимся ниже....))
Паредес:Нет!
Манчини: "Видишь на лавке того рыжего защитника с косичкой и бородой?
Паредес: Ну и!?
Манчини :Так вот,он не играет и зарабатывает хорошие деньги,а ты будешь получать еще больше!)Сечешь?
https://www.youtube.com/watch?v=Wp7_zi1xR8s
3,5 миллиона "манчини"!
Отлично! "Манчини" решающий фактор для меня...
1000000000%%%%,,что не знал про этот клуб!
ахахахха
Искал информацию о „Зените“ в интернете и узнал многое об этом клубе,особенно понравилась игра нападающих на КК
Попал ты в проект!
С молло сразу дружись и дзюбой,они расскажут,что и как.
А через пару лет или даже на следующий ждем тебя в Китае!!