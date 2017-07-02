«Рубин» и «Утрехт» обменялись голами

«Рубин» продолжает предсезонную подготовку в Австрии. В очередном контрольном матче казанцы сыграли вничью с голландским «Утрехтом». Единственный гол у российской команды забил Жонатас с передачи Рубена Рочины.

«Рубин» - «Утрехт» - 1:1 (1:1)

Голы : Жонатас 44 — Дессерс 10.

«Рубин» (1 тайм): Рыжиков, Набиуллин, Санчес, Навас, Самбрано, Бауэр, М`Вила, Рочина, Жемалетдинов, Жонатас, Канунников.

«Рубин» (2 тайм): Акмурзин, Кудряшов, Гранат, Бурлак, Кузьмин, Камболов, Цакташ, Оздоев, Лестьенн, Карадениз, Азмун.

В предыдущем матче «Рубин» с тем же счетом сыграл с венской «Аустрией».