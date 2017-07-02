Жулиано забил 5 голов на тренировке «Зенита», Полоз отличился трижды

«Зенит» сегодня провел вечернюю тренировку в рамках своего сбора в Австрии.

В конце занятия игроки обороны продолжили оттачивать тактические аспекты, а полузащитники и форварды разбились на две команды и провели четыре матча на четверть поля.

Лучшим бомбардиром противостояния стал Жулиано, забивший пять мячей. На втором месте разместился Дмитрий Полоз с тремя голами, на третьем — Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Олег Шатов, Лука Джорджевич и Андрей Панюков (по 2 мяча).

Леандро Паредес, присоединившийся к «Зениту» сегодня, работал в общей группе.