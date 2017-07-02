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«Ростов» обыграл «Младу Болеслав»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Ростов, Млада Болеслав
Сегодня, 21:08 | Редакция: Максим Коджеспиров

«Ростов» в товарищеском матче одержал победу над «Младой Болеславой» из Чехии.

«Ростов» – «Млада Болеслав» – 3:1 (1:0)
Голы: Могилевец 4, Гацкан 52, Зуев 72.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Вилюш, Гацкан, Калачев (Маер, 55), Юсупов (Препелицэ, 62), Байрамян, Могилевец (Эззатоллахи, 46), Зуев, Григорьев (Дядюн, 69).

Ранее «Ростов» уступил албанскому «Кукеси» (0:1) в контрольном матче.

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