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«Ростов» обыграл «Младу Болеслав»
Сегодня, 21:08 | Редакция: Максим Коджеспиров
«Ростов» в товарищеском матче одержал победу над «Младой Болеславой» из Чехии.
«Ростов» – «Млада Болеслав» – 3:1 (1:0)
Голы: Могилевец 4, Гацкан 52, Зуев 72.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Вилюш, Гацкан, Калачев (Маер, 55), Юсупов (Препелицэ, 62), Байрамян, Могилевец (Эззатоллахи, 46), Зуев, Григорьев (Дядюн, 69).
Ранее «Ростов» уступил албанскому «Кукеси» (0:1) в контрольном матче.
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