«Ростов» обыграл «Младу Болеслав»

«Ростов» в товарищеском матче одержал победу над «Младой Болеславой» из Чехии.

«Ростов» – «Млада Болеслав» – 3:1 (1:0)

Голы: Могилевец 4, Гацкан 52, Зуев 72.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Вилюш, Гацкан, Калачев (Маер, 55), Юсупов (Препелицэ, 62), Байрамян, Могилевец (Эззатоллахи, 46), Зуев, Григорьев (Дядюн, 69).

Ранее «Ростов» уступил албанскому «Кукеси» (0:1) в контрольном матче.