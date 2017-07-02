Игнашевич по-прежнему тренируется индивидуально

Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич по-прежнему продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Футболист продолжает восстановление после операции на стопе.

Тренировавшиеся ранее по индивидуальной программе Аарон Оланаре и Александр Макаров приступили к тренировкам в общей группе.