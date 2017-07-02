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Игнашевич по-прежнему тренируется индивидуально
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, ЦСКА, Игнашевич Сергей, Оланаре Аарон Самуэль, Макаров Александр
Сегодня, 23:07 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич по-прежнему продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Футболист продолжает восстановление после операции на стопе.
Тренировавшиеся ранее по индивидуальной программе Аарон Оланаре и Александр Макаров приступили к тренировкам в общей группе.
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Зачем тренироваться Игнашевичу, ведь ему уже пора перестать мешать играть молодым!
Наряду с остальными в занятии принимали участие Алан Дзагоев, Виктор Васин и Александр Головин, которые прибыли в Австрию вчера вечером. Также с индивидуального графика на общий переключился Александр Макаров. Единственным футболистом, работающим отдельно, является теперь Сергей Игнашевич, продолжающий восстановление после операции на стопе.