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Неймар: «На первых порах я стеснялся говорить с игроками „Барселоны“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: игроки, Барселона, Неймар, Месси Лионель
Сегодня, 17:54 | Источник: Mundodeportivo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Барселоны» Неймар вспомнил о своих впечатлениях, когда он только перешел в каталонский клуб. Это случилось в 2013 году.

«Не скажу, что мне было очень тяжело адаптироваться в „Барселоне“, но в первый месяц было действительно нелегко. Я заходил в раздевалку и с одной стороны видел Месси, а с другой Хави или Иньесту. Совсем недавно я играл за них на приставке, как вдруг стал частью этой команды. Поначалу я стеснялся даже говорить с ними. Они были моими кумирами. А я был всего лишь новичком, очень молодым новичком».

Отметим, что со вчерашнего дня клаусула в контракте Неймара выросла до 222 млн евро.

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