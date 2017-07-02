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«Интер» может оштрафовать Перишича за участие в турнире по пляжному волейболу

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: игроки, Интер, Перишич Иван
Сегодня, 17:55 | Источник: Talkingbaws.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Руководство «Интера» может наложить штраф на Ивана Перишича за участие в профессиональном турнире по пляжному волейболу. В «Интере» считают, что Перишич подверг себя риску получения травмы. Накануне футболист вместе с волейболистом Никсой Делл’Орко сыграл две игры на турнире в хорватском Порече. Оба матча пара проиграла. 

Напомним, что Перишич входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

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