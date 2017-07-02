«Интер» может оштрафовать Перишича за участие в турнире по пляжному волейболу

Руководство «Интера» может наложить штраф на Ивана Перишича за участие в профессиональном турнире по пляжному волейболу. В «Интере» считают, что Перишич подверг себя риску получения травмы. Накануне футболист вместе с волейболистом Никсой Делл’Орко сыграл две игры на турнире в хорватском Порече. Оба матча пара проиграла.

Напомним, что Перишич входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».