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«Интер» может оштрафовать Перишича за участие в турнире по пляжному волейболу
Сегодня, 17:55 | Источник: Talkingbaws.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Руководство «Интера» может наложить штраф на Ивана Перишича за участие в профессиональном турнире по пляжному волейболу. В «Интере» считают, что Перишич подверг себя риску получения травмы. Накануне футболист вместе с волейболистом Никсой Делл’Орко сыграл две игры на турнире в хорватском Порече. Оба матча пара проиграла.
Напомним, что Перишич входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
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Привет, Костет.
Если бы он не играл, то с другим партнером Никсо Дель"Орко выиграл бы оба матча!!!!