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Кержаков сфотографировался с Марадоной
Сегодня, 10:30 | Источник: instagram.com | Фото: Instagam Александра Кержакова | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков опубликовал на своей странице в сети Instagram фотографию с легендарным аргентинским нападающим Диего Марадоной.
Обе знаменитости накануне посетили финальный матч Кубка Конфедераций между сборными Чили и Германии, который завершился победой немцев.
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