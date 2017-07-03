Кержаков сфотографировался с Марадоной

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков опубликовал на своей странице в сети Instagram фотографию с легендарным аргентинским нападающим Диего Марадоной.

Обе знаменитости накануне посетили финальный матч Кубка Конфедераций между сборными Чили и Германии, который завершился победой немцев.