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Кержаков сфотографировался с Марадоной

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: игроки, Кержаков Александр, Марадона Диего
Сегодня, 10:30 | Источник: instagram.com | Фото: Instagam Александра Кержакова | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков опубликовал на своей странице в сети Instagram фотографию с легендарным аргентинским нападающим Диего Марадоной.

Обе знаменитости накануне посетили финальный матч Кубка Конфедераций между сборными Чили и Германии, который завершился победой немцев.

 

DIEGO ❤⚽️❤⚽️❤⚽️❤ #maradona #football #dream #spb #russia #спб

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)

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