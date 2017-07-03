«Краснодар» подписал Шишкина на три года

Как и ожидалось, защитник сборной России Роман Шишкин вернулся в «Краснодар». «Быки» подписали с 30-летним игроком контракт на три сезона. Шишкин ранее принадлежал «Локомотиву», но этим летом стал свободным агентом и достался «Краснодару» бесплатно. В весенней части предыдущего сезона Шишкин играл за «Краснодар» на правах аренды, провел 7 матчей.