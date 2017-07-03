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«Краснодар» подписал Шишкина на три года
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Краснодар, Локомотив М, Шишкин Роман
Сегодня, 18:28 | Источник: ФК "Краснодар" | Редакция: Сергей Иванов
Как и ожидалось, защитник сборной России Роман Шишкин вернулся в «Краснодар». «Быки» подписали с 30-летним игроком контракт на три сезона. Шишкин ранее принадлежал «Локомотиву», но этим летом стал свободным агентом и достался «Краснодару» бесплатно. В весенней части предыдущего сезона Шишкин играл за «Краснодар» на правах аренды, провел 7 матчей.
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Скорей будет набивать Шишки ))