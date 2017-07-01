Кудряшов сменил «Ростов» на «Рубин»

«Ростов» объявил о переходе защитника Федора Кудряшова в казанский «Рубин». Футболист должен присоединиться к своей новой команде на сборе в Австрии.

«Дорогие болельщики „Ростова“, хотел бы поблагодарить Вас за чудесное время, за эти полтора года, которые принесли нам столько положительных эмоций! Были победы и поражения, но в любой ситуации Вы были с нами, и это очень ценно. Вы, игроки, тренерский штаб и персонал — были одной огромной семьей! Спасибо Вам большое!» — сказал сам футболист.

Кудряшов выступал за «Ростов» с зимы 2016 года и выиграл вместе с командой серебряные медали РФПЛ.