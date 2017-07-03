«Тамбов» подписал экс-хавбека «Балтики»

Пресс-служба «Тамбова» сообщает о подписании клубом полузащитника Ильи Кухарчука.

В минувшем сезоне 26-летний хавбек успел поиграть за «Енисей» (9 матчей) и «Балтику» (7 матчей), которой помог сохранить прописку в ФНЛ.

Кухарчук заключил с «Тамбовом» однолетний контракт и уже успел выбрать себе игровой номер: на спине хавбека будет красоваться #10.