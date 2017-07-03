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«СКА-Хабаровск» подписал Баляйкина и Федотова
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, СКА-Хабаровск, Баляйкин Евгений, Федотов Виталий
Сегодня, 10:57 | Источник: ФК "СКА-Хабаровск" | Редакция: Антон Белюсь
«СКА-Хабаровск» усилил состав двумя полузащитниками.
С новичком РФПЛ заключили трудовые соглашения Евгений Баляйкин (экс-«Томь») и Виталий Федотов, который ранее выступал в России за тульский «Арсенал». О сроках действия контрактов игроков информации нет.
Ранее клуб заключил контракты с форвардом сборной Киргизии Антоном Землянухиным и защитником Максимом Тишкиным.
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