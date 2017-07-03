«СКА-Хабаровск» подписал Баляйкина и Федотова

«СКА-Хабаровск» усилил состав двумя полузащитниками.

С новичком РФПЛ заключили трудовые соглашения Евгений Баляйкин (экс-«Томь») и Виталий Федотов, который ранее выступал в России за тульский «Арсенал». О сроках действия контрактов игроков информации нет.

Ранее клуб заключил контракты с форвардом сборной Киргизии Антоном Землянухиным и защитником Максимом Тишкиным.