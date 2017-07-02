«Краснодар» снова арендует Шишкина у «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин предстоящий сезон проведет на правах аренды в «Краснодаре». Футболист уже играл за «Краснодар» - он выступал за команду во второй части прошлого сезона.

Ранее сообщалось о том, что «Краснодар» оформил трансфер хавбека «Црвены Звезды» Михайло Ристича.