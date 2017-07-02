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«Краснодар» снова арендует Шишкина у «Локомотива»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Краснодар, Локомотив М, Шишкин Роман
Сегодня, 18:49 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник «Локомотива» Роман Шишкин предстоящий сезон проведет на правах аренды в «Краснодаре». Футболист уже играл за «Краснодар» - он выступал за команду во второй части прошлого сезона.
Ранее сообщалось о том, что «Краснодар» оформил трансфер хавбека «Црвены Звезды» Михайло Ристича.
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