30
«Ахмат» подписал защитника «Боавишты» Сампайо
Сегодня, 08:11 | Источник: ФК "Ахмат" | Редакция: Антон Белюсь
«Ахмат» усилился теперь уже экс-защитником «Боавишты» Филипе Сампайо.
22-летний бразилец поставил подпись под четырехлетним трудовым соглашением с грозненцами.
За «Ахмат» Сампайо, который в завершившемся сезоне чемпионата Португалии записал на свой счет 1 гол в 25 встречах, будет выступать под 94-м номером.
Накануне «Ахмат» подписал полузащитника Антона Швеца.
Другие материалы по теме:
Вчера
20:12 Официально Кудряшов сменил «Ростов» на «Рубин» 63
19:32 Официально «Химки» подписали Ивана Беликова 1
18:43 Официально Паредес - игрок «Зенита» 144
16:43 Официально Защитник «Црвены Звезды» Петкович стал игроком «Спартака» 95
15:30 Официально Антон Швец подписал четырехлетний контракт с «Ахматом» 7
13:41 Официально Фото Защитник сборной Грузии Табидзе стал игроком «Уфы» 6
02:44 Официально «Тосно» подписал бразильского хавбека Андерсона Карвальо 7
30 июня 2017
19:53 Официально Фото «Краснодар» оформил трансфер хавбека «Црвены Звезды» Ристича 22
17:16 Официально Фото Кверквелия - игрок «Локомотива» 18
13:35 Официально Фото Кирилл Погребняк стал игроком «Балтики» 4
60
Или войдите через