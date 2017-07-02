«Ахмат» подписал защитника «Боавишты» Сампайо

«Ахмат» усилился теперь уже экс-защитником «Боавишты» Филипе Сампайо.

22-летний бразилец поставил подпись под четырехлетним трудовым соглашением с грозненцами.

За «Ахмат» Сампайо, который в завершившемся сезоне чемпионата Португалии записал на свой счет 1 гол в 25 встречах, будет выступать под 94-м номером.

Накануне «Ахмат» подписал полузащитника Антона Швеца.