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«Ювентус» поборется за Себальоса

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Бетис, Ювентус, Себальос Даниэль
Сегодня, 19:34 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

«Ювентус» готов составить конкуренцию испанским грандам в борьбе за полузащитника «Бетиса» Даниэля Себальоса, который был признан самым ценным игроком молодежного Евро-2017, где выступал в составе сборной Испании. На него претендовали «Реал» и «Барселона», но «Ювентус» хочет предложить 20 млн евро за Себальоса и даже позволить ему провести один сезон в «Бетисе» на правах аренды.

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