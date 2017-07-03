«Ювентус» поборется за Себальоса

«Ювентус» готов составить конкуренцию испанским грандам в борьбе за полузащитника «Бетиса» Даниэля Себальоса, который был признан самым ценным игроком молодежного Евро-2017, где выступал в составе сборной Испании. На него претендовали «Реал» и «Барселона», но «Ювентус» хочет предложить 20 млн евро за Себальоса и даже позволить ему провести один сезон в «Бетисе» на правах аренды.