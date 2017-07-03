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«Ювентус» поборется за Себальоса
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Бетис, Ювентус, Себальос Даниэль
Сегодня, 19:34 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
«Ювентус» готов составить конкуренцию испанским грандам в борьбе за полузащитника «Бетиса» Даниэля Себальоса, который был признан самым ценным игроком молодежного Евро-2017, где выступал в составе сборной Испании. На него претендовали «Реал» и «Барселона», но «Ювентус» хочет предложить 20 млн евро за Себальоса и даже позволить ему провести один сезон в «Бетисе» на правах аренды.
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