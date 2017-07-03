Вице-президент «Бетиса» хочет, чтобы Себальос перешёл в «Барселону», а не «Реал»

«Барселона» намерена побороться с «Реалом» за подписание полузащитника «Бетиса» Даниэля Себальоса, утверждают в Испании

При этом вице-президент «Бетиса» Лоренцо Серра Феррер предпочтет, чтобы 20-летний игрок перешел в каталонский клуб. Дело в том, что Феррер в свое время возглавлял «сине-гранатовых» и сохранил с клубом теплые отношения, которые сыграли немаловажную роль в подписании экс-нападающего «сине-гранатовых» Кристиана Тельо.