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Вице-президент «Бетиса» хочет, чтобы Себальос перешёл в «Барселону», а не «Реал»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Бетис, Реал, Себальос Даниэль
Сегодня, 16:37 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

«Барселона» намерена побороться с «Реалом» за подписание полузащитника «Бетиса» Даниэля Себальоса, утверждают в Испании

При этом вице-президент «Бетиса» Лоренцо Серра Феррер предпочтет, чтобы 20-летний игрок перешел в каталонский клуб. Дело в том, что Феррер в свое время возглавлял «сине-гранатовых» и сохранил с клубом теплые отношения, которые сыграли немаловажную роль в подписании экс-нападающего «сине-гранатовых» Кристиана Тельо.

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