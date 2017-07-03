Источник: «„Интер“ согласовал контракт с Ди Марией»

«Интер» получил согласие Анхеля Ди Марии на его переход в миланский клуб, сообщают в Италии. Теперь «нерадзурри» предстоит достигнуть договоренности с ПСЖ. Стоимость трансфера может составить 50 млн евро.

В обратную сторону, согласно слухам, может отправиться полузащитник Жоффри Кондогбиа — такова часть возможной сделки. Заполнить место Ди Марии парижане желают хавбеком «Реала» Хамесом Родригесом.