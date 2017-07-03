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Источник: «„Интер“ согласовал контракт с Ди Марией»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Интер, ПСЖ, Ди Мария Анхель, Кондогбиа Жоффри
Сегодня, 17:24 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
«Интер» получил согласие Анхеля Ди Марии на его переход в миланский клуб, сообщают в Италии. Теперь «нерадзурри» предстоит достигнуть договоренности с ПСЖ. Стоимость трансфера может составить 50 млн евро.
В обратную сторону, согласно слухам, может отправиться полузащитник Жоффри Кондогбиа — такова часть возможной сделки. Заполнить место Ди Марии парижане желают хавбеком «Реала» Хамесом Родригесом.
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