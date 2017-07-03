Рейтинг@Mail.ru

Источник: «„Интер“ согласовал контракт с Ди Марией»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Интер, ПСЖ, Ди Мария Анхель, Кондогбиа Жоффри
Сегодня, 17:24 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

«Интер» получил согласие Анхеля Ди Марии на его переход в миланский клуб, сообщают в Италии. Теперь «нерадзурри» предстоит достигнуть договоренности с ПСЖ. Стоимость трансфера может составить 50 млн евро.

В обратную сторону, согласно слухам, может отправиться полузащитник Жоффри Кондогбиа — такова часть возможной сделки. Заполнить место Ди Марии парижане желают хавбеком «Реала» Хамесом Родригесом.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:09
ответ пользователю juvenale (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:08
ответ пользователю juvenale (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:58
ответ пользователю FC Inter Italia (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:55
ответ пользователю juvenale (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:46
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:37 Слухи «Севилья» нацелилась на защитника «Астон Виллы» 0
17:33 Слухи «Арсенал» готов заплатить 80 млн евро за двух игроков «Спортинга» 3
17:27 Слухи Агент Мораты пытается убедить «Реал» отпустить игрока в МЮ 1
16:37 Слухи Вице-президент «Бетиса» хочет, чтобы Себальос перешёл в «Барселону», а не «Реал» 13
14:45 Слухи СМИ: «„Атлетико“ заплатит „Севилье“ отступные за Витоло и отдаст игрока в аренду» 1
13:18 Слухи «Бетис» попробует приобрести у ПСВ Гуардадо 0
12:26 Слухи МЮ оценил Эрреру в 60 млн фунтов 9
10:07 Слухи «Ливерпуль» ведёт переговоры с «Севильей» по Рико 5
09:12 Слухи В «Реале» намерены использовать Асенсио в переговорах по Себальосу 10
08:54 Слухи «Реал» присматривается к четырём защитникам 5
все материалы по этой теме
Турниры