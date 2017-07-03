30
Агент Мораты пытается убедить «Реал» отпустить игрока в МЮ
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Реал, Ман Юнайтед, Мората Альваро
Сегодня, 17:27 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Агент нападающего «Реала» Альваро Мораты Хуанма Лопес провел встречу с представителями мадридского клуба, чтобы обсудить переход игрока в «Манчестер Юнайтед». 24-летний испанец принял предложение МЮ, но игроку и его агенту осталось убедить «Реал» отпустить его. Мадридцы хотят получить не менее 80 млн евро, тогда как МЮ не готов платить такую сумму. Переговоры между ними продолжаются.
Другие материалы по теме:
17:37 Слухи «Севилья» нацелилась на защитника «Астон Виллы» 0
13:18 Слухи «Бетис» попробует приобрести у ПСВ Гуардадо 0
12:26 Слухи МЮ оценил Эрреру в 60 млн фунтов 9
10:07 Слухи «Ливерпуль» ведёт переговоры с «Севильей» по Рико 5
08:54 Слухи «Реал» присматривается к четырём защитникам 5
60
Или войдите через