Агент Мораты пытается убедить «Реал» отпустить игрока в МЮ

Агент нападающего «Реала» Альваро Мораты Хуанма Лопес провел встречу с представителями мадридского клуба, чтобы обсудить переход игрока в «Манчестер Юнайтед». 24-летний испанец принял предложение МЮ, но игроку и его агенту осталось убедить «Реал» отпустить его. Мадридцы хотят получить не менее 80 млн евро, тогда как МЮ не готов платить такую сумму. Переговоры между ними продолжаются.