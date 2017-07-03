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Агент Мораты пытается убедить «Реал» отпустить игрока в МЮ

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Реал, Ман Юнайтед, Мората Альваро
Сегодня, 17:27 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Агент нападающего «Реала» Альваро Мораты Хуанма Лопес провел встречу с представителями мадридского клуба, чтобы обсудить переход игрока в «Манчестер Юнайтед». 24-летний испанец принял предложение МЮ, но игроку и его агенту осталось убедить «Реал» отпустить его. Мадридцы хотят получить не менее 80 млн евро, тогда как МЮ не готов платить такую сумму. Переговоры между ними продолжаются.

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