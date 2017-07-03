«Арсенал» готов заплатить 80 млн евро за двух игроков «Спортинга»

«Арсенал» нацелился сразу на двух игроков «Спортинга». В сферу интересов «канониров» попали полузащитник Виллиам Карвалью и нападающий Желсон Мартинш. За обоих «Арсенал» готов заплатить 80 млн евро. Оба футболиста выступали за сборную Португалии на Кубке Конфедераций, поэтому «Арсенал» не вел переговоры по ним.

Ранее стало известно, что «Арсенал» подпишет из «Лиона» Александра Ляказетта.