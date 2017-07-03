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«Арсенал» готов заплатить 80 млн евро за двух игроков «Спортинга»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Спортинг, Мартинш Желсон, Карвалью Виллиам
Сегодня, 17:33 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

«Арсенал» нацелился сразу на двух игроков «Спортинга». В сферу интересов «канониров» попали полузащитник Виллиам Карвалью и нападающий Желсон Мартинш. За обоих «Арсенал» готов заплатить 80 млн евро. Оба футболиста выступали за сборную Португалии на Кубке Конфедераций, поэтому «Арсенал» не вел переговоры по ним.

Ранее стало известно, что «Арсенал» подпишет из «Лиона» Александра Ляказетта.

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