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«Севилья» нацелилась на защитника «Астон Виллы»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Севилья, Астон Вилла, Амави Джордан
Сегодня, 17:37 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Астон Виллы» Джордан Амави может перебраться в Испанию. Интерес к 23-летнему французу проявляет «Севилья». Английский клуб хочет выручить за экс-игрока «Ниццы» 10 млн евро.

Ранее «Астон Вилла» подписала в оборону Джона Терри.

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