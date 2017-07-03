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«Севилья» нацелилась на защитника «Астон Виллы»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Севилья, Астон Вилла, Амави Джордан
Сегодня, 17:37 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Астон Виллы» Джордан Амави может перебраться в Испанию. Интерес к 23-летнему французу проявляет «Севилья». Английский клуб хочет выручить за экс-игрока «Ниццы» 10 млн евро.
Ранее «Астон Вилла» подписала в оборону Джона Терри.
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