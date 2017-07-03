«Севилья» нацелилась на защитника «Астон Виллы»

Защитник «Астон Виллы» Джордан Амави может перебраться в Испанию. Интерес к 23-летнему французу проявляет «Севилья». Английский клуб хочет выручить за экс-игрока «Ниццы» 10 млн евро.

Ранее «Астон Вилла» подписала в оборону Джона Терри.