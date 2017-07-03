Роналду заверил Переса, что не покинет «Реал»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду заверил президента клуба Флорентино Переса, что не покинет команду. Ранее Перес выразил надежду, что этого не случится, несмотря на слухи. Между ними состоялся телефонный разговор, в ходе которого португалец пояснил, откуда взялись такие слухи. Он якобы во время одной из встреч с друзьями посетовал на то, что ему неприятна ситуация, в которой он оказался из-за подозрений в налоговых махинациях. По его словам, в Испании СМИ к нему стали относиться как к преступнику. При этом во время этого разговора Роналду не говорил, что хочет уйти из клуба – это были домыслы прессы, о чем игрок и рассказал Пересу.