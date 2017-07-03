«Байер» и Хавертс продлили сотрудничество

Пресс-служба «Байера» сообщает о том, что «аспириновые» продлили контракт с полузащитником команды Каем Хавертсом.

18-летний хавбек, отметившийся в минувшем розыгрыше Бундеслиги 4 забитыми мячами и 5 результативными передачами в 24 матчах, поставил подпись под новым трудовым соглашением, рассчитанным до 2022 года.

Big news!! Our youngster Kai #Havertz extends his contract to 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣! pic.twitter.com/TKrS4ZExOg — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 3 июля 2017 г.

Ранее полузащитник «Байера» Кевин Кампль сообщил, что покинет леверкузенский клуб в летнее трансферное окно.