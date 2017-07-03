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«Байер» и Хавертс продлили сотрудничество

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Контракты, Байер, Хавертс Кай
Сегодня, 12:50 | Источник: Твиттер ФК "Байер" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Байера» сообщает о том, что «аспириновые» продлили контракт с полузащитником команды Каем Хавертсом.

18-летний хавбек, отметившийся в минувшем розыгрыше Бундеслиги 4 забитыми мячами и 5 результативными передачами в 24 матчах, поставил подпись под новым трудовым соглашением, рассчитанным до 2022 года.

Ранее полузащитник «Байера» Кевин Кампль сообщил, что покинет леверкузенский клуб в летнее трансферное окно.

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