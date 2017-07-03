Облак продлит контракт с «Атлетико», сумма отступных превысит 100 млн евро

Вратарь «Атлетико» Ян Облак в ближайшее время продлит контракт с клубом.

По условиям нового договора зарплата словенца увеличится, а сумма отступных перевалит за 100 млн евро.

Сообщается, что в прошлом месяце мадридский клуб отклонил предложение по Облаку от ПСЖ в размере 75 млн евро.

Продление Облака - часть долгосрочной стратегии «Атлетико», который недавно пролонгировал договоры с Саулем, Антуаном Гризманном и Коке.