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Облак продлит контракт с «Атлетико», сумма отступных превысит 100 млн евро
Сегодня, 00:40 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Вратарь «Атлетико» Ян Облак в ближайшее время продлит контракт с клубом.
По условиям нового договора зарплата словенца увеличится, а сумма отступных перевалит за 100 млн евро.
Сообщается, что в прошлом месяце мадридский клуб отклонил предложение по Облаку от ПСЖ в размере 75 млн евро.
Продление Облака - часть долгосрочной стратегии «Атлетико», который недавно пролонгировал договоры с Саулем, Антуаном Гризманном и Коке.
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