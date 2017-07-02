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«Милан» предложил Доннарумме контракт на 50 млн евро
Сегодня, 19:34 | Источник: sportskeeda.com | Редакция: Максим Коджеспиров
«Милан» близок к продлению контракт с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Миланский клуб предложил футболисту пятилетний контракт на 50 миллионов евро. Подписание соглашения должно состоятся в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что в новый контракт Доннаруммы с «Миланом» будет внесен пункт, позволяющий голкиперу уйти в «Реал» через год.
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Чи не звезда)
Не быть тебе второму Буфону.
Чи не звезда)
Не быть тебе второму Буфону.
Пусть вон в Реале или где его там сватают лавку пополирует немного, то сам схочет вернуться, забив на жирного при этом.
А платить такие бабки папцану, который сам не понимает чего он хочет - это бред. 50 лямов за 5 лет.
Да послать его подальше, при этом сэкономив 50 лямов, то можно кипера купить что мама не горюй. Я все понимаю, но в последнее время бесит этот мелкий.
Чи не звезда)
Не быть тебе второму Буфону.