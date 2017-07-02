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«Милан» предложил Доннарумме контракт на 50 млн евро

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Милан, Реал, Доннарумма Джанлуиджи
Сегодня, 19:34 | Источник: sportskeeda.com | Редакция: Максим Коджеспиров

«Милан» близок к продлению контракт с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Миланский клуб предложил футболисту пятилетний контракт на 50 миллионов евро. Подписание соглашения должно состоятся в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в новый контракт Доннаруммы с «Миланом» будет внесен пункт, позволяющий голкиперу уйти в «Реал» через год.

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