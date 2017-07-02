«Милан» предложил Доннарумме контракт на 50 млн евро

«Милан» близок к продлению контракт с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Миланский клуб предложил футболисту пятилетний контракт на 50 миллионов евро. Подписание соглашения должно состоятся в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в новый контракт Доннаруммы с «Миланом» будет внесен пункт, позволяющий голкиперу уйти в «Реал» через год.