Рейтинг@Mail.ru

В «Атлетико» хотят продлить контракт с Симеоне до 2020 года

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Контракты, Атлетико М, Симеоне Диего
Сегодня, 09:42 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Боссы «Атлетико» хотят и дальше видеть Диего Симеоне на тренерском мостике команды.

По информации испанских СМИ, в мадридском клубе надеются, что им удастся договориться с аргентинским специалистом о продлении контракта до 2020 года.

Нынешнее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2018 года.

Напомним, что одного из лучших наставников мира ранее активно сватали в «Интер».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:49
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:48
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:40 Слухи Облак продлит контракт с «Атлетико», сумма отступных превысит 100 млн евро 5
Вчера
19:34 «Милан» предложил Доннарумме контракт на 50 млн евро 20
16:03 Официально Фото Гослинг продлил контракт с «Борнмутом» 0
01 июля 2017
17:55 Официально Стефенс продлил контракт с «Саутгемптоном» 0
15:38 Официально «Амкар» официально подтвердил продление контрактов с Гаджиевым и его помощниками 4
14:40 Сауль продлил контракт с «Атлетико» до 2026 года 14
12:14 Официально «Атлетико» расстался с полузащитником Черчи 1
11:49 Официально Фото ПСЖ продлил контракт с Маркиньосом до 2022 года 1
30 июня 2017
22:26 Официально «Амкар» продлил контракт с Мильковичем 1
20:05 Официально «Сандерленд» продлил сотрудничество с О'Ши 1
все материалы по этой теме
Турниры