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В «Атлетико» хотят продлить контракт с Симеоне до 2020 года
Сегодня, 09:42 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Боссы «Атлетико» хотят и дальше видеть Диего Симеоне на тренерском мостике команды.
По информации испанских СМИ, в мадридском клубе надеются, что им удастся договориться с аргентинским специалистом о продлении контракта до 2020 года.
Нынешнее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2018 года.
Напомним, что одного из лучших наставников мира ранее активно сватали в «Интер».
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