В «Атлетико» хотят продлить контракт с Симеоне до 2020 года

Боссы «Атлетико» хотят и дальше видеть Диего Симеоне на тренерском мостике команды.

По информации испанских СМИ, в мадридском клубе надеются, что им удастся договориться с аргентинским специалистом о продлении контракта до 2020 года.

Нынешнее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2018 года.

Напомним, что одного из лучших наставников мира ранее активно сватали в «Интер».