«Зенит» готов заплатить «Торино» 7-8 млн евро за Бонифаци

«Зенит», проявляющий интерес к защитнику «Торино» Кевину Бонифаци, по информации источника, готов заплатить € 7-8 млн за 21-летнего футболиста.

В сезоне-2016/17 21-летний футболист на правах аренды выступал за клуб из итальянской Серии B СПАЛ, вместе с которым вышел в первую лигу. Бонифаци принял участие в 20 матчах и забил 3 гола.