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«Зенит» готов заплатить «Торино» 7-8 млн евро за Бонифаци
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Торино, Бонифаци Кевин
Сегодня, 02:29 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Павел Молочный
«Зенит», проявляющий интерес к защитнику «Торино» Кевину Бонифаци, по информации источника, готов заплатить € 7-8 млн за 21-летнего футболиста.
В сезоне-2016/17 21-летний футболист на правах аренды выступал за клуб из итальянской Серии B СПАЛ, вместе с которым вышел в первую лигу. Бонифаци принял участие в 20 матчах и забил 3 гола.
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