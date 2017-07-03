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«Зениту» интересен защитник «Эстудиантеса»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Эстудиантес, Фойт Хуан Маркос
Сегодня, 20:52 | Источник: goltv.tv | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Эстудиантеса» Хуан Маркос Фойт попал в сферу интересов «Зенита». Российский клуб якобы готов заплатить за 20-летнего аргентинца 11 млн евро. Также источник отмечает, что интерес к Фойту, играющему в молодежной сборной Аргентины, проявляет «Рома». Как раз у римлян «Зенит» недавно купил полузащитника Леандро Паредеса.
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Думаю Хуан Себастьян Верон не будет сильно торговаться и отпустит парня навстречу титулам и прогрессу и мировой известности.....
Удачных переговоров...........