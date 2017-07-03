«Зениту» интересен защитник «Эстудиантеса»

Защитник «Эстудиантеса» Хуан Маркос Фойт попал в сферу интересов «Зенита». Российский клуб якобы готов заплатить за 20-летнего аргентинца 11 млн евро. Также источник отмечает, что интерес к Фойту, играющему в молодежной сборной Аргентины, проявляет «Рома». Как раз у римлян «Зенит» недавно купил полузащитника Леандро Паредеса.