Рейтинг@Mail.ru

«Зениту» интересен защитник «Эстудиантеса»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Эстудиантес, Фойт Хуан Маркос
Сегодня, 20:52 | Источник: goltv.tv | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Эстудиантеса» Хуан Маркос Фойт попал в сферу интересов «Зенита». Российский клуб якобы готов заплатить за 20-летнего аргентинца 11 млн евро. Также источник отмечает, что интерес к Фойту, играющему в молодежной сборной Аргентины, проявляет «Рома». Как раз у римлян «Зенит» недавно купил полузащитника Леандро Паредеса.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
14:14 Слухи «Краснодар» может обменять Смолова на Кокорина или Дзюбу 110
Вчера
10:19 Слухи «Бордо» хочет арендовать у «Зенита» Хави Гарсию 30
01 июля 2017
Станислав Горин
Насколько хорош новичок «Зенита»?
Паредес не горел желанием играть в РФПЛ, как и Манолас, но успешно прошел медосмотр. «Соккер.ру» выясняет, сможет ли аргентинец пригодиться новой команде?
Комментариев: 18
13:13 Слухи Турецкие СМИ: «„Истанбул Башакшехир“ ведет переговоры с Кудряшовым» 17
30 июня 2017
20:35 Слухи Хавбек «Фиорентины» Бадель - в сфере трансферных интересов «Спартака» 47
14:40 Слухи Манолас передумал ехать в Россию и играть в «Зените» 75
Александр Чистяков
Страсти по Смолову. Где окажется Фёдор?
У «Спартака» стабильный интерес, «Зенит» готов платить золотом, а «Краснодар» не желает расставаться со Смоловым. «Соккер.ру» - о возможных поворотах карьеры Федора.
Комментариев: 34
09:56 Слухи Петкович подпишет со «Спартаком» двухлетний контракт 65
09:12 Слухи «Спартак» и ЦСКА желают приобрести защитника «Сассуоло» Феррари 95
04:53 Сарсания: «Лодыгин может перейти в ПАОК» 26
все материалы по этой теме
Турниры