«Краснодар» может обменять Смолова на Кокорина или Дзюбу
По информации источника, велика вероятность того, что этим летом нападающий «Краснодара» Федор Смолов станет игроком «Зенита».
Сообщается, что питерский клуб хочет видеть форварда в своих рядах, однако не готов платить «Краснодару» необходимую сумму выкупа (30 млн евро). Поэтому стороны в данный момент на неофициальном уровне обсуждают возможный обмен игроками.
По слухам, «горожане» готовы отпустить Смолова в «Зенит», если в обратном направлении отправится либо нападающий Александр Кокорин, либо форвард Артем Дзюба. При этом краснодарский клуб склоняется к варианту с обменом Смолова на Кокорина. Отмечается, что «сине-бело-голубым» придется также доплатить некоторую сумму.
Стоит отметить, что данный трансфер не стоит ожидать в ближайшие дни.
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Зенит чувствуется снова отстоит 3-ье место в чемпионате.
Зенит чувствуется снова отстоит 3-ье место в чемпионате.
Лимит делает свое грязное дело.
Головой Вы сильно ударились)))
Смолов = Кокорин + доплата
Смолов = Дзюба + доплата
Смолов + доплата = Дзюба +Кокорин
Смолов = Глушаков+Зе Луиш+Промес+Фернандо+Джано+Ребров+Комбаров+доплата.....
осталось Фёдору выбрать....Москва или Питер ???
Мамаев будет рад :)
Смолов понимает что сильные футболисты попавшие в зенит сильно деградируют потом.
Исключение - реально топовый Халк.
Не думаю что Галицкий поменяет Федора который переживает всей душой за сборную и за клуб на одного из этих...