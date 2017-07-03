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«Краснодар» может обменять Смолова на Кокорина или Дзюбу

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Краснодар, Зенит, Смолов Федор, Дзюба Артём, Кокорин Александр
Сегодня, 14:14 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

По информации источника, велика вероятность того, что этим летом нападающий «Краснодара» Федор Смолов станет игроком «Зенита».

Сообщается, что питерский клуб хочет видеть форварда в своих рядах, однако не готов платить «Краснодару» необходимую сумму выкупа (30 млн евро). Поэтому стороны в данный момент на неофициальном уровне обсуждают возможный обмен игроками.

По слухам, «горожане» готовы отпустить Смолова в «Зенит», если в обратном направлении отправится либо нападающий Александр Кокорин, либо форвард Артем Дзюба. При этом краснодарский клуб склоняется к варианту с обменом Смолова на Кокорина. Отмечается, что «сине-бело-голубым» придется также доплатить некоторую сумму.

Стоит отметить, что данный трансфер не стоит ожидать в ближайшие дни.

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