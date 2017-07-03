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Агент Павона: «Мы ждём ответа от „Зенита“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Бока Хуниорс, Ман Юнайтед, Наполи, Павон Кристиан
Сегодня, 21:35 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Агент нападающего «Бока Хуниорс» Кристиана Павона Фернандо Идальго прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в «Зенит».

«Мы все еще ждем ответа от „Зенита“. Мы получили предложение от клуба на прошлой неделе, ответили на него, и все еще ждем дальнейших действий. Контракт еще не подписан.

В понедельник у меня была встреча с представителями „Наполи“. Помимо этого, Павона хочет купить „Манчестер Юнайтед“. Большего сказать не могу».

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