Агент Павона: «Мы ждём ответа от „Зенита“»

Агент нападающего «Бока Хуниорс» Кристиана Павона Фернандо Идальго прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в «Зенит».

«Мы все еще ждем ответа от „Зенита“. Мы получили предложение от клуба на прошлой неделе, ответили на него, и все еще ждем дальнейших действий. Контракт еще не подписан.

В понедельник у меня была встреча с представителями „Наполи“. Помимо этого, Павона хочет купить „Манчестер Юнайтед“. Большего сказать не могу».