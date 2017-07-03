Джанаев и Азмун близки к переходу в «Рубин»

Вратарь Сослан Джанаев близок к переходу в «Рубин». Голкиперу казанцы предложили контракт на три года. Он стал свободным агентом, покинув «Ростов». В прошлом сезоне за ростовчан Джанаев провел 23 матча, пропустив 25 мячей. Также в «Рубин» может перейти нападающий Сердар Азмун, игравший за «Ростов».