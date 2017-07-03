Агент Фойта: «Не видел предложения от „Зенита“»

Агент защитника «Эстудиантеса» Хуана Маркоса Фойта Даниэль Болотникофф прокомментировал слухи о том, что «Зенит» интересуется его клиентом и готов заплатить 11 млн евро.

«Вам лучше спросить о переходе Фойта у представителей „Эстудиантеса“. Клуб не показывал нам документа с предложением „Зенита“ о выкупе футболиста. Я его не видел».