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Агент Фойта: «Не видел предложения от „Зенита“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Эстудиантес, Фойт Хуан Маркос
Сегодня, 21:48 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
Агент защитника «Эстудиантеса» Хуана Маркоса Фойта Даниэль Болотникофф прокомментировал слухи о том, что «Зенит» интересуется его клиентом и готов заплатить 11 млн евро.
«Вам лучше спросить о переходе Фойта у представителей „Эстудиантеса“. Клуб не показывал нам документа с предложением „Зенита“ о выкупе футболиста. Я его не видел».
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