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«Славия» интересуется Цаллаговым

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Славия П, Цаллагов Ибрагим
Сегодня, 21:41 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов может снова стать одноклубником Данни. Интерес к россиянину проявляет чешская «Славия», которая подписала португальца этим летом. Сам Цаллагов хочет остаться в «Зените», но с его будущим пока не определился главный тренер команды Роберто Манчини. В прошлом сезоне Цаллагов провел за «Зенит» 8 матчей.

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