«Славия» интересуется Цаллаговым

Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов может снова стать одноклубником Данни. Интерес к россиянину проявляет чешская «Славия», которая подписала португальца этим летом. Сам Цаллагов хочет остаться в «Зените», но с его будущим пока не определился главный тренер команды Роберто Манчини. В прошлом сезоне Цаллагов провел за «Зенит» 8 матчей.