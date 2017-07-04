Черчесов: «Для Смолова сейчас самое важное – определиться, где он продолжит карьеру»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру нападающего национальной команды Фёдора Смолова на Кубке Конфедераций и высказался по поводу будущей карьеры форварда «Краснодара»:

«Слёзы Смолова после вылета сборной из турнира? Давайте оставим в стороне ситуацию после матча – Федор воспринял всё близко к сердцу. К тому же проявить себя в решающем поединке ему помешала травма, что тоже отразилось на его эмоциональном состоянии.

Теперь насчёт его игры. Смолов работал на команду – это все видели. Он помогал и обороне, и атаке. Кубок Конфедераций можно, с одной стороны, записать ему в актив. Смолов наконец-то полноценно провёл большой турнир, сыграв на своём привычном месте в центре нападения – на том, где ему, наверное, хотелось играть и на чемпионате Европы. Он забил один мяч, попал в штангу перед другим, „сделал“ пенальти, не назначенный арбитром.

С другой стороны, важно сделать соответствующие поправки. Футболистов часто критикуют, но, поверьте, они умные ребята. Порой они сами должны обдумать своё выступление и сформировать собственный взгляд. А при следующей встрече мы сравним их ощущения с нашими. Со Смоловым мы в аэропорту переговорили и по поводу его игры, и насчёт его будущего. Уверен, что правильные выводы он сделает. Сейчас для него самое важное – определиться, где он продолжит карьеру. Давать советы не возьмусь: есть взгляд со стороны, но есть и внутренние ощущения футболиста. Буду уважать решение Смолова, каким бы оно ни оказалось. Главное, чтобы оно позволило ему дальше расти».

Напомним, полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган отметил, что Смолову стоит перейти в дортмундскую «Боруссию», если она им действительно интересуется.