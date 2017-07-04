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Черчесов: «Мы хотели не просто выйти из группы, а реально побороться за трофей»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: тренеры, Россия, Черчесов Станислав
Сегодня, 01:38 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выступление национальной команды на Кубке Конфедераций-2017:

«Зачем было говорить, что команда будет стремиться выиграть Кубок Конфедераций? Мы с первого дня (более того, заявлял это и на конференции РФС) подчёркивали, что на первое место ставим спортивный результат, на второе – подготовку к чемпионату мира. Это было совершенно осознанно. Мы хотели не просто выйти из группы, а реально побороться за этот кубок. Считаю, что и на чемпионате мира надо ставить максимальные цели. Понятно, что в этом случае ты сам попадаешь под определённый пресс, но по-другому, наверное, и быть не может.

Но есть объективный уровень футболистов? Что наше – то наше. Это надо уважать, принимать и делать всё на максимуме того, что от нас зависит. Сегодня мы не знаем, какая будет жеребьёвка, поэтому разговор этот в любом случае беспредметен. Но стартовать мы должны с той эмоциональной точки, на которой завершили Кубок Конфедераций. И это уже совсем другая точка, чем год назад. У нас уже есть опыт игры не в контрольных матчах, а в турнире, через который футболисты в этом составе прошли. И у них будет больше уверенности в себе и друг в друге.

У итога нашего выступления есть две стороны. Одна – спортивная. Не такая, какую мы хотели. Другая – моральная. Тут, в моём понимании, мы сделали реальный шаг вперёд. Опять же, мы живём не сами по себе, не в безвоздушном пространстве. И реакция на наше выступление – достаточно оптимистичная. В то же время нас это не утешает. Мы спортсмены, и нам надо добиваться результата».

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