Черчесов: «Конфликта с Дзюбой не было. У меня вообще нет конфликтов»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал скандальный жест нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы, а также слухи о том, что у него конфликт с последним.

«Как видите, пока никакой реакции у меня нет. Жест сделал не я — раз. Во-вторых, не знаю, кому он адресован. Если неделю Интернет бурлит, значит, они должны это объяснить. Мой телефон у них есть, мое отношение к себе они видели. Я не прошу, чтобы мне звонили. Конфликта с Дзюбой не было — говорю категорически. Если Артем будет в порядке, о вызове будем думать, а пока об этом нет смысла думать.

У меня конфликтов не бывает. Есть ситуации, которые надо правильно оценивать. Иногда футболист не может делать то, что надо. Это превращается в конфликт со своими амбициями, притязаниями, а не с тренером. Пеев пару-тройку дней назад мне написал SMS, не было у нас конфликта.

Футболисты знают, что мы партнеры, надо их тоже слушать. Я партнер с футболистами, а футболисты — конкуренты между собой. Мы общаемся с игроками, и вот Полоз смог меня переубедить. Он убедил в том, что ему на той позиции, которую ему отводили, некомфортно».