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Руководство ПСЖ встретилось с Мбаппе и его отцом

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: события, ПСЖ, Монако, Мбаппе Килиан
Сегодня, 08:30 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

ПСЖ решительно настроен подписать нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

Накануне руководство парижан в лице президента клуба Насера Аль-Хелаифи, а также нового спортивного директора Антеро Энрике встретилось с отцом Мбаппе и самим футболистом. Как утверждает источник, встреча прошла очень хорошо и продуктивно. Клуб из столицы Франции оптимистично настроен относительно шансов на покупку Мбаппе, несмотря на конкуренцию со стороны «Реала» и «Арсенала».

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