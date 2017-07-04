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Руководство ПСЖ встретилось с Мбаппе и его отцом
Сегодня, 08:30 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
ПСЖ решительно настроен подписать нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.
Накануне руководство парижан в лице президента клуба Насера Аль-Хелаифи, а также нового спортивного директора Антеро Энрике встретилось с отцом Мбаппе и самим футболистом. Как утверждает источник, встреча прошла очень хорошо и продуктивно. Клуб из столицы Франции оптимистично настроен относительно шансов на покупку Мбаппе, несмотря на конкуренцию со стороны «Реала» и «Арсенала».
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