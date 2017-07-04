Руководство ПСЖ встретилось с Мбаппе и его отцом

ПСЖ решительно настроен подписать нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

Накануне руководство парижан в лице президента клуба Насера Аль-Хелаифи, а также нового спортивного директора Антеро Энрике встретилось с отцом Мбаппе и самим футболистом. Как утверждает источник, встреча прошла очень хорошо и продуктивно. Клуб из столицы Франции оптимистично настроен относительно шансов на покупку Мбаппе, несмотря на конкуренцию со стороны «Реала» и «Арсенала».