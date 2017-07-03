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«Барселона» поздравила тер Штегена, нарисовав флаг Германии с ошибкой
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: события, Германия, Барселона, Тер Штеген Марк-Андре
Сегодня, 18:46 | Источник: Sport1.de | Редакция: Сергей Иванов
«Барселона» поздравила своего вратаря Марка-Андре тер Штегена с победой в Кубке Конфедераций в составе сборной Германии, которая в финале обыграла Чили со счетом 1:0. При этом пресс-служба каталонцев допустила ошибку. На картинке с поздравлением в Facebook на флаге Германии были перепутаны цвета, и он стал флагом Бельгии, но с горизонтальными полосками вместо вертикальных. Ошибка была оперативно удалена, но не осталась без внимания немецких СМИ.
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Да ошибка, но не фатальная, но читая Ваши комментарии понимаешь откуда берутся такие люди по чей вине делаются такие ошибки!
в каталони незнают флаги стран?
или у радужных только одни цвета которые они знают?
хотя стоп, терь понятно поч у них радужные фанаты.