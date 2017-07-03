«Барселона» поздравила тер Штегена, нарисовав флаг Германии с ошибкой

«Барселона» поздравила своего вратаря Марка-Андре тер Штегена с победой в Кубке Конфедераций в составе сборной Германии, которая в финале обыграла Чили со счетом 1:0. При этом пресс-служба каталонцев допустила ошибку. На картинке с поздравлением в Facebook на флаге Германии были перепутаны цвета, и он стал флагом Бельгии, но с горизонтальными полосками вместо вертикальных. Ошибка была оперативно удалена, но не осталась без внимания немецких СМИ.