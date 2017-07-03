Рейтинг@Mail.ru

«Барселона» поздравила тер Штегена, нарисовав флаг Германии с ошибкой

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: события, Германия, Барселона, Тер Штеген Марк-Андре
Сегодня, 18:46 | Источник: Sport1.de | Редакция: Сергей Иванов

«Барселона» поздравила своего вратаря Марка-Андре тер Штегена с победой в Кубке Конфедераций в составе сборной Германии, которая в финале обыграла Чили со счетом 1:0. При этом пресс-служба каталонцев допустила ошибку. На картинке с поздравлением в Facebook на флаге Германии были перепутаны цвета, и он стал флагом Бельгии, но с горизонтальными полосками вместо вертикальных. Ошибка была оперативно удалена, но не осталась без внимания немецких СМИ.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:29, редактировал Сегодня 19:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:14
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:08
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 19:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:03
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:38 Коэнтрау был заслушан в суде по делу об уклонении от уплаты налогов 1
Александр Ярёменко
Три главных тенденции молодёжного Евро-2017
Тенденции на молодежном Евро-2017 полностью соответствуют самым последним игровым трендам во взрослом футболе. Так утверждает блогер «Соккер.ру» Александр Ярёменко.
Комментариев: 1
16:00 Фото «Атлетик» представил три комплекта новой формы на следующий сезон 3
11:35 Фото МЮ презентовал домашнюю форму на сезон-2017/18 17
10:48 Видео «Кёльн» представил домашнюю форму на грядущий сезон 3
09:36 Фото Статуя Суареса в Уругвае подверглась акту вандализма 22
Вчера
23:31 Дракслер признан лучшим игроком Кубка Конфедераций 41
22:39 Фото Халк встретился с Марадоной 28
19:18 Бельерин пожертвует 19 тысяч фунтов пострадавшим от пожара в Лондоне 3
17:39 Футболистам «Рейнджерс» запретили носить зеленые бутсы, потому что это цвет «Селтика» 15
все материалы по этой теме
Турниры