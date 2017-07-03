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Лука Тони ушёл из «Вероны» из-за конфликта с руководством

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: события, Верона, Тони Лука
Вчера, 23:14 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Известный нападающий Лука Тони, который занимал пост спортивного директора «Вероны», объяснил, почему решил покинуть пост.

«Менеджер клуба Филиппо Фуско сказал мне: „Я здесь принимаю все решения“. В тот момент я понял, что у меня нет причин оставаться. Я наткнулся на стену передо мной. Это обидно. И это мне говорил человек, который не достигает уровня, например, Карла-Хайнца Румменигге. Я благодарен президенту „Вероны“ Маурицио Сетти, которым восхищен. Но если в клубе нет даже места для обмена мнениями, то я не могу развиваться в нем. Я не виноват в том, что меня зовут Лука Тони, что фанаты мне больше уделяют внимания. Я не хотел делать акцент на себе, когда приходил в „Верону“. Да, я пытался подписать Кассано. Считаю, что он стал бы ценным помощником „Вероны“ в Серии А. Нам нужны там опытные игроки».

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