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Коэнтрау был заслушан в суде по делу об уклонении от уплаты налогов

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события, Реал, Коэнтрау Фабиу
Сегодня, 19:38 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Реала» Фабиу Коэнтрау был заслушан сегодня в испанском суде по делу об уклонении от уплаты налогов. Португальца подозревают в сокрытии 1,3 млн евро в качестве налога с 2012 по 2014 год. Сумма долга может быть больше, по данным источника. Напомним, что Коэнтрау близок к переходу в «Спортинг».

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