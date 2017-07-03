Рейтинг@Mail.ru

Ятабаре арестован за драку с полицейским

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: события, Вердер, Ятабаре Самбу
Вчера, 23:58 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Вердера» Самбу Ятабаре арестован в аэропорту Руасси. Малиец был задержан за нападение на сотрудника полиции, с которым у него возник конфликт на стоянке аэропорта. По данным источника, экс-футболист «Кана», «Монако», «Генгама» и «Бастии» ударил стража порядка, после чего и был арестован.

Напомним, что ранее сегодня защитник «Реала» Фабиу Коэнтрау выступил в суде по делу о налоговых махинациях.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
23:14 Лука Тони ушёл из «Вероны» из-за конфликта с руководством 1
23:09 Фото Каррагер «троллит» «Эвертон» с помощью фото Клоппа 10
19:38 Коэнтрау был заслушан в суде по делу об уклонении от уплаты налогов 2
18:46 Фото «Барселона» поздравила тер Штегена, нарисовав флаг Германии с ошибкой 21
Александр Ярёменко
Три главных тенденции молодёжного Евро-2017
Тенденции на молодежном Евро-2017 полностью соответствуют самым последним игровым трендам во взрослом футболе. Так утверждает блогер «Соккер.ру» Александр Ярёменко.
Комментариев: 3
16:00 Фото «Атлетик» представил три комплекта новой формы на следующий сезон 5
11:35 Фото МЮ презентовал домашнюю форму на сезон-2017/18 18
10:48 Видео «Кёльн» представил домашнюю форму на грядущий сезон 3
09:36 Фото Статуя Суареса в Уругвае подверглась акту вандализма 23
02 июля 2017
23:31 Дракслер признан лучшим игроком Кубка Конфедераций 41
все материалы по этой теме
Турниры