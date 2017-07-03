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Ятабаре арестован за драку с полицейским
Вчера, 23:58 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Вердера» Самбу Ятабаре арестован в аэропорту Руасси. Малиец был задержан за нападение на сотрудника полиции, с которым у него возник конфликт на стоянке аэропорта. По данным источника, экс-футболист «Кана», «Монако», «Генгама» и «Бастии» ударил стража порядка, после чего и был арестован.
Напомним, что ранее сегодня защитник «Реала» Фабиу Коэнтрау выступил в суде по делу о налоговых махинациях.
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