Ятабаре арестован за драку с полицейским

Полузащитник «Вердера» Самбу Ятабаре арестован в аэропорту Руасси. Малиец был задержан за нападение на сотрудника полиции, с которым у него возник конфликт на стоянке аэропорта. По данным источника, экс-футболист «Кана», «Монако», «Генгама» и «Бастии» ударил стража порядка, после чего и был арестован.

Напомним, что ранее сегодня защитник «Реала» Фабиу Коэнтрау выступил в суде по делу о налоговых махинациях.